La polizia interviene per una lite in famiglia e denuncia un uomo che dovrà lasciare casa

Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti sono intervenuti in viale Ulisse per sedare una lite animata tra coniugi. Una donna ha riferito loro di aver litigato pesantemente con il marito,in presenza delle figlie, all'interno della propria abitazione. L'uomo, ancora presente nell'appartamento, in preda all'ira aveva danneggiato diversi mobili, piatti e bicchieri, strattonando più volte la signora e spingendola contro il muro, pur senza procurarle lesioni. La donna non ha voluto comunque formalizzare denuncia contro il marito, accompagnato per ulteriori accertamenti presso gli uffici della questura e denunciato dagli agenti, in stato di libertà, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dei fatti è stato informato il pm di turno che ha disposto la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.