Lite familiare degenera in rissa, un ferito: indagini in corso

Nel tardo pomeriggio di oggi, gli agenti delle volanti della questura di Catania sono intervenuti in via Cibele, non lontano dallo stadio Angelo Massimino, su segnalazione del 118, per sedare una rissa in famiglia. La lite si sarebbe allargata, dopo una prima fase comunque "calda", in seguito all'intervento di altre persone che pare non siano legate da vincoli di parentela.

Alla base di tutto, secondo quanto trapelato finora, potrebbero esserci dei contrasti tra le famiglie di due fidanzati. Uno dei partecipanti ai fatti, in particolare, avrebbe riportato delle ferite tali da richiedere l'intervento immediato del personale sanitario. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, i cui contorni sono attualmente lacunosi.