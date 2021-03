Gambiano colpisce un connazionale con una bottiglia rotta e lo manda in ospedale

I carabinieri etnei hanno denunciato un 22enne di origini gambiane che, al termine di un diverbio avuto con un connazionale di 24 anni, ha rotto una bottiglia di vetro e con i cocci ha sferrato dei fendenti contro di lui, ferendolo. Per fortuna, i numerosi passanti all’angolo tra le vie Antonino di San Giuliano e Delle Finanze hanno sentito le grida dei litiganti facendo partire una segnalazione al 112 che ha consentito a diverse pattuglie del nucleo radiomobile di intervenire immediatamente in zona e di bloccare e disarmare l’aggressore. La vittima, trasportata in ambulanza all’ospedale Garibaldi Centro, ha riportato ferite alla testa e all’avambraccio sinistro, guaribili in 15 giorni.