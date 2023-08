Schiaffeggia e tenta di strangolare la moglie: arrestato

Un catanese di 47 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nella serata del 16 agosto, gli agenti delle volanti sono intervenuti in un'abitazione del quartiere San Giorgio, in risposta a una segnalazione di una lite coniugale in corso. Al momento dell'arrivo gli agenti si sono trovati di fronte una donna che presentava chiari segni di violenza sul volto, intorno agli occhi e al collo. La vittima ha raccontato agli agenti di aver vissuto attimi di terrore quando suo marito ha scatenato la sua ira per motivi di gelosia. L'uomo, infatti, avrebbe aggredito violentemente la moglie, schiaffeggiandola ripetutamente e tentando persino di strangolarla con forza. Fortunatamente, è stato il loro figlio maggiorenne a intervenire, mettendo fine all'aggressione.

Le conseguenze dell'episodio si sono rivelate ancora più gravi quando la donna ha subito un malore in presenza degli agenti. Un'ambulanza è stata chiamata d'urgenza e la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Marco. Dopo essere stata sottoposta a un esame medico e aver ricevuto le cure necessarie, la donna è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni. Nonostante il trauma fisico e psicologico, la vittima ha trovato il coraggio di presentare una denuncia formale contro il marito violento. L'uomo è stato immediatamente arrestato e ora dovrà affrontare le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Per lui il Pm di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari in una residenza diversa da quella della vittima.