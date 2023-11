Ferito a coltellate al Luna park: indagano i carabinieri

Accoltellamento la notte scorsa durante la festa patronale di Mascali. Un 39enne di Tortorici, nel Messinese, è stato ferito a coltellate in un luna park allestito per l'occasione. I carabinieri della stazione del paese etneo stanno eseguendo le indagini per dare un nome e un volto al colpevole. Il 39enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto in un primo momento al Pronto Soccorso per poi essere trasferito al reparto di Chirurgia. I medici gli hanno riscontrato ferite all'addome, al torace e a una coscia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.