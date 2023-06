Lite tra parcheggiatori abusivi finisce in aggressione, due feriti

E' accaduto al Lungomare di Catania, al viale Ruggero di Lauria, intorno alle ore 13. Una lite tra parcheggiatori abusivi è degenerata in aggressione. Nel punto in cui è avvenuta, è stata ritrovata anche una spranga di ferro ma non è certo che sia stata usata, come precisa la polizia che è intervenuta sul posto e indaga sulla ricostruzione di quanto accaduto. I due feriti sono stati trasportati in ospedale.