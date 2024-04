Lite tra sorelle finisce a coltellate, arrestata una 47enne

Agenti delle volanti della questura sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale "San Marco" in seguito alla segnalazione di una donna ferita da arma da taglio.

La vittima, una 23enne catanese, è stata ricoverata con ferite ai bicipiti destro e sinistro, oltre a varie ferite all'avambraccio destro e al basso ventre. Durante l'interrogatorio della vittima, una telefonata alla sala operativa della questura ha fornito una svolta alla vicenda: una donna ha dichiarato di essere la sorella della vittima e di averla ferita durante una violenta lite, gettando poi il coltello in un'aiuola.

A quel punto altre pattuglie sono intervenute presso l’abitazione di quest’ultima, una 47enne catanese, che è stata immediatamente fermata. Seguendo le indicazioni della donna, gli agenti hanno recuperato il coltello utilizzato per l'aggressione, rinvenendolo in un'aiuola e procedendo al sequestro. Dalle indagini è emerso che le due sorelle, già in cattivi rapporti, si sono incontrate in strada dove è scoppiata una violenta lite. La vittima avrebbe tentato di colpire la sorella con una mazza da baseball, che avrebbe risposto estraendo un coltello da cucina, colpendola più volte.

La 47enne è stata arrestata con l'accusa di lesioni aggravate e denunciata in stato di libertà per il reato di porto di arma od oggetti atti ad offendere. Il Pubblico Ministero ha disposto che la donna fosse sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.

