Lite tra minorenni degenera all'uscita della scuola: un ragazzo accoltellato a una gamba

Sarebbe stato un appuntamento per chiarire una "situazione" ad accendere la miccia che ha causato una lite tra due minorenni nel cortile della scuola di Paternò "Nicolosi" di via Libertà. Una lite degenerata: un ragazzino è stato accoltellato a una gamba e l'assalitatore, anch'egli minorenne, è fuggito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e due ambulanze chiamate dai genitori che hanno assistito alla faida. I militari avrebbero individuato l'assalitore e sono in atto le verifiche del caso che si debbono necessariamente interfacciare con la procura dei minori. Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

in aggiornamento