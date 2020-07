Litiga con i parenti e aggredisce anche i poliziotti intervenuti

Si era reso protagonista di una rissa con dei parenti e, non contento, ha poi anche aggredito gli agenti intervenuti per sedarla. Si tratta di Antonino Santonocito, di 37 anni, che è stato arrestato ieri sera per

resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, nonché rifiuto di fornire le proprie generalità.

Nonostante l'arrivo dei poliziotti l'uomo si è dimostrato subito aggressivo e minaccioso nei loro confronti rifiutando anche di fornire le proprie generalità; inoltre nonostante la presenza degli operatori di polizia, Santonocito ha tentato nuovamente di aggredire il parente con cui stava litigando, scagliandosi in modo violento anche contro gli agenti che hanno tentato di bloccarlo. Solo con l’ausilio di altri operatori sono riusciti a contenere l’uomo che quindi veniva arrestato e accompagnato in questura. Nonostante l’arresto sia stato convalidato dal pm di turno è stata disposta l’immediata scarcerazione. Gli agenti aggrediti sono andati al pronto soccorso e sono stati refertati con 4 giorni di prognosi ciascuno per le contusioni riportate.