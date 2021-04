"Lo scoglio del leone" premiato al Miami independent film festival

“Lo scoglio del leone”, opera del regista acese Rosario Scandura che ne ha curato anche la sceneggiatura, si è classificato al primo posto nella sezione lungometraggi del “Miami independent film festival”, evento internazionale che si è tenuto nella celebre metropoli statunitense, la più rinomata della Florida. Nel film, oltre alla location, è presente 'molta' Acireale e, in questo senso, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Fabio Manciagli, si è espresso così: “Al regista Rosario Scandura ed alla casa produttrice del film giungano le più congratulazioni da parte dell’intera città, considerato che l’opera, dopo essersi affermata in ambito nazionale, ha varcato i confini della Penisola, riuscendo a portare il nome di Acireale in giro per il mondo. Un film interessante che pone al centro dell’attenzione anche il rispetto di temi che stanno a cuore all’Amministrazione Alì, come il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del territorio”.