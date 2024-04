"Mi ha toccato il seno": minorenne urla a squarciagola, arrestato 24enne

"Mi ha toccato il seno". Questa l'accusa che una 14enne ha rivolto - e si è configurata la fattispecie di reato di violenza sessuale su minore - a un marocchino 24enne, residente da anni a Licata. Il fatto è accaduto a Catania dove il giovane si trovava per trascorrere una serata con amici.

Il giovane, incontrando alcuni giovanissimi, ha chiesto in quale locale andare per trascorrere una serata di relax e divertimento. Non soltanto gli è stato indicato il locale della movida, ma i giovani si sono aggregati al venticinquenne. Avrebbe dovuto essere una piacevole serata. E forse fino a un certo punto lo è anche stata. Poi, all'improvviso, la minore, all'uscita dal bagno, s'è messa a urlare a squarciagola: "Mi ha toccato il seno, mi ha toccato il seno!". Il marocchino di Licata è stato bloccato e sul posto sono accorse le pattuglie della polizia. Gli agenti hanno arrestato il 24enne. L'ipotesi di reato contestata è, appunto, violenza sessuale su minore. Il giovane è stato portato in carcere, in attesa dell'udienza di convalida e della decisione del giudice.

Ieri, si è tenuta l'udienza di convalida. A difendere l'indagato, l'avvocato Gaspare Lombardo che ha chiesto al giudice una misura meno afflittiva, quali i domiciliari, per il suo assistito.