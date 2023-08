Loredana Bertè ha un malore e non si esibisce alla villa Bellini

Per un malessere Loredana Bertè, ieri sera, non si è presentata sul palco della Villa Bellini. Mentre il pubblico era pronto ad applaudirla, ad esibirsi è stata Aida Cooper voce solista. “Un omaggio a Loredana e al pubblico di Catania”, ha detto dal palco Aida Cooper che poi ha aggiunto: “Loredana è vicina a noi e a questo pubblico”. Con un post pubblicato su Facebook le scuse della cantante.

"Mi trovo a Catania, ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi, Villa Bellini sarebbe stata una la perfetta conclusione per questo tour. Purtroppo però stanotte ed oggi non sono stata affatto bene con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce - si legge nel post - È con estremo rammarico che devo annunciare l' annullamento del concerto di stasera a Catania. Vi avrei avvisato prima ma lo specialista che mi ha visitata è dovuto arrivare da fuori città. Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31!!! Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo. Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene. Vostra Loredana".

L’organizzazione ha immediatamente chiarito che rimborserà i biglietti a chiunque ne farà richiesta. Il gruppo tuttavia ha continuato a cantare fino alle 22.30 chiudendo il concerto con un medley dei successi della Bertè, tra cui “La luna bussò”.