Loredana Patti è il nuovo segretario generale del Comune di Caltagirone. Proviene dal Comune di Gela, ma ancora prima ha ricoperto lo stesso ruolo al Comune di Misterbianco, durante il periodo della gestione commissariale. Buona conoscitrice del territorio e delle sue peculiarità (è originaria di San Cono, ha frequentato la scuola superiore a Caltagirone e proprio al “Secusio” ha conseguito la maturità classica, per poi laurearsi in Giurisprudenza, col massimo dei voti e la lode, all’Università di Catania), la dottoressa Patti è segretario comunale dal 2011. Ha iniziato a Ferla, in provincia di Siracusa, per poi proseguire in diversi Comuni della provincia di Catania. Segretario generale di fascia A, è abilitata alla professione forense e dottore di ricerca in Diritto amministrativo.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami – ha detto Patti stamani in municipio, nel giorno del suo insediamento – Metterò al servizio della struttura e della comunità il bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite negli anni. Quello di segretario generale in un Comune dalla significativa storia e dalle grandi tradizioni come Caltagirone e in un territorio a cui sono affettivamente legata, costituisce un incarico prestigioso, che intendo onorare col massimo impegno e con piena consapevolezza delle responsabilità che mi attendono, per concorrere al raggiungimento dei migliori traguardi amministrativi”. “Auguro alla dottoressa Patti buon lavoro – ha dichiarato il sindaco Fabio Roccuzzo – Sono certo che, d’intesa con la Giunta, con il Consiglio, con i dirigenti e i dipendenti comunali tutti saprà operare, con professionalità e competenza, per il miglioramento e l’efficientamento della macchina amministrativa, nell’interesse precipuo dell’istituzione e dell’intera comunità”.