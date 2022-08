Lorena spera di sconfiggere il linfoma con una cura in Spagna: scatta la solidarietà online

Una lotta contro un linfoma e una sola speranza: quella di una cura in Spagna. Da Catania è partita, in aiuto di Lorena, una raccolta fondi su GoFundMe che in poco tempo ha già raggiunto 13mila euro grazie a più di cinquecento donazioni. “Ho un Linfoma di Hodgkin - scrive la donna - molto aggressivo. Da cinque anni faccio chemio senza nessun risultato positivo. L'unica cosa da fare - spiega - è andare in Spagna perché è l'unico paese europeo in cui la ricerca ha consentito lo sviluppo di una terapia genica a pagamento chiamata CAR-T, che potrebbe essere la mia ultima spiaggia”. “In Italia - continua - è già disponibile questo tipo di intervento ma solo per il Linfoma non Hodgkin. Per questo - prosegue Lorena - non ci rientro per poter sconfiggere questo male e poter vivere insieme alla mia famiglia e ai miei tre figli”. “Vi chiedo con il cuore in mano - conclude - di potermi aiutare”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link