Lotta alla violenza sulle donne: protocollo tra il Comune e "Zero Molestie"

Siglato un protocollo d'intesa tra il Comune di Santa Maria di Licodia e "Zero Molestie". Le donne vittime di violenza e molestie verranno sostenute e supportate tramite l'apertura di uno sportello all'interno della sede comunale. L'iniziativa garantirà l'anonimato e di conseguenza la massima sicurezza per chi ne beneficerà. Sono diversi i Comuni che hanno aderito al progetto.

Il sindaco Giovanni Buttò esprime la propria soddisfazione dopo la firma. "È importante per noi poter aiutare le donne in difficoltà: si tratta di una priorità che noi abbiamo sempre avuto. Non solo le donne naturalmente, vale per chiunque, ma in questo caso parliamo di violenza contro il genere femminile. Ogni giorno si registrano casi in tutta Italia, disgraziamente anche in Sicilia. Volevamo fare qualcosa e abbiamo iniziato con il protocollo d'intesa firmato con Zero Molestie. Ci sarà uno sportello antiviolenza e le donne potranno denunciare le violenze che purtroppo subiscono, in maniera anonima. Dunque non ci sarà nessun problema e le denuncianti verranno messe in contatto con le Forze dell'Ordine. Lo sportello sarà gestito da un'associazione locale".

"Il significato di questa iniziativa sta nella volontà da parte della rete Zero Molestie Sinalp di essere presente in tutti i Comuni della Regione Siciliana - rivela Andrea Monteleone, presidente di Zero Molestie Sinalp -. Solo in questo modo, sensibilizzando gli enti locali, si potrà fare un passo avanti per poter debellare il gravissimo problema della violenza sulle donne. Noi chiediamo ai Comuni di attivarsi affinché mettano a disposizione una stanza all'interno degli uffici comunali per aprire uno sportello Zero Molestie in modo che la donna che deve denunciare il fatto non abbia bisogno di andare in giro per la città perché basta che si rechi al comune e trovi lo sportello a disposizione. Inoltre chiediamo ai sindaci di emettere un'ordinanza per invitare le attività commerciali di quel comune a inserire nello scontrino fiscale il numero di telefono antiviolenza. Questo per permettere a chiunque, anche mentre compra un panino al panificio, per fare un esempio, di sapere come comportarsi, a chi rivolgersi e a chi chiedere un aiuto".

L'iniziativa secondo Natasha Pisana, coordinatrice regionale di Zero Molestie Sinalp, stimola soprattutto "la sensibilità, la parità di genere, la prevenzione, l'informazione e la formazione del territorio e anche delle persone perché è importantissimo dare alla gente la possibilità di potersi relazionare in maniera serena e tranquilla nei confronti di una società molto caotica".

"La presenza cospicua di donne nel nostro consiglio comunale - afferma Mirella Rizzo, assessore alle Politiche Sociali di Santa Maria di Licodia -, più della metà, ci rende particolarmente sensibili nei confronti di queste tematiche ma comunque lo saremmo state in ogni caso. Il Comune, e quindi il sindaco, oltre all'assessorato al ramo, faranno da protettore delle donne che vorranno rivolgersi al nostro sportello d'ascolto attraverso il quale metteremo in campo anche delle attività di informazione e di orientamento. Abbiamo abbracciato con vero piacere il progetto di Zero Molestie".