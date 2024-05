Pugno duro della polizia contro i parcheggiatori abusivi: 14 persone sanzionate

Nel corso di servizi serali di controllo del territorio, la polizia di Catania, in servizio motomontato, ha effettuato un'operazione contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel centro cittadino.

Ben 14 persone sono state sanzionate amministrativamente perché sorprese a svolgere l'attività senza autorizzazione. Tra queste, un cittadino marocchino con precedenti penali in via Carlo Felice Gambino, due catanesi di 27 e 29 anni in via Alcide de Gasperi, altri due catanesi di 22 e 26 anni in viale Ruggero Di Lauria, un catanese pregiudicato di 22 anni in piazza Europa e altri due catanesi di 30 e 36 anni in via San Gaetano alla Grotta e in via Cristoforo Colombo.

Quest'ultimo, già sottoposto a Dacur con divieto di frequentazione di via Cristoforo Colombo, è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza del provvedimento.

Altri parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati da un equipaggio della squadra volanti. Un catanese di 44 anni in via Teocrito, due catanesi di 27 e 21 anni in piazza Manganelli, altri due catanesi di 25 e 63 anni in piazza Umberto e un catanese di 39 anni in via Dusmet. Anche quest'ultimo, già sottoposto a Dacur con divieto di frequentazione della stessa via, è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza del provvedimento.

