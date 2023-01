Lotteria Italia: quattro biglietti vincenti anche a Catania

L'estrazione della lotteria Italia porta in dote a Catania e provincia (Aci Castello, Belpasso e Pedara) 4 biglietti vincenti di terza categoria da 20 mila euro. In tutto sono stati 195 i premi totali attribuiti per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. Ci sono i biglietti vincenti di prima categoria (quelli milionari), e poi quelli di seconda categoria (10 premi da 50 mila euro ciascuno) e infine quelli di terza categoria (180 premi da 20 mila euro ciascuno). Il primo premio è di 5 milioni di euro, il secondo 2,5 milioni, il terzo 2 milioni, il quarto 1,5 milioni e il quinto 1 milione. I 5 milioni vanno a Bologna, biglietto Serie D 271862.

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di prima categoria

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022-2023. Il primo premio della Lotteria Italia vale 5 milioni di euro e va quest'anno a Bologna (biglietto Serie D 271862). L'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria:

D 271862 venduto a BOLOGNA 1° Premio da € 5.000.000

L 486158 venduto a ROMA - 2° Premio da € 2.500.000

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM) - 3° Premio da € 2.000.000

E 004737 venduto a ROMA - 4° Premio da € 1.500.000

L 492408 venduto a PARMA - 5° Premio da € 1.000.000

Il primo premio della Lotteria Italia 2022 2023 è stato dunque vinto a Bologna: il biglietto più fortunato dell'anno è D 271862. Il secondo premio da 2,5 milioni è finito a Roma, biglietto serie L 486158. Il terzo premio da 2 milioni di euro ancora nel Lazio a Fonte Nuova, in provincia di Roma conil biglietto serie L 349605. Il quarto premio da 1,5 milioni è andato ancora a Roma, conil biglietto serie E 004737. Infine, il quinto premio milionario da 1 milione è andato a Parma, con il biglietto serie L 492408. Da notare che per Roma e Lazio si tratta di un bis rispetto all’edizione dello scorso anno quando a Roma finirono sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro ed uno, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di seconda categoria

Ecco i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2022 2023. Si tratta di 10 premi da 50mila euro ciascuno.

D 367432 PALERMO PA

F 328148 MONTE SAN SAVINO AR

P 005315 TORTORETO TE

A 265781 PARMA PR

O 309242 MEDESANO PR

B 197669 BENEVENTO BN

D 229592 JESI AN

C 442658 CAORLE VE

D 357293 FROSINONE FR

D 054762 VALLATA AV

Lotteria Italia 2022 2023: i biglietti vincenti di terza categoria

Di seguito i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2022 2023. Si tratta di 180 premi da 20mila euro ciascuno. Quattro, come detto, sono andati a Catania e provincia.