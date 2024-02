Lotto, a Catania centrata una quaterna da oltre 139mila euro

Le ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto hanno visto come grande protagonista la Sicilia che ha fatto registrare vincite altissime. La più importante è stata centrata da un fortunato giocatore di Catania che, con una puntata complessiva di 10 euro, ha realizzato una quaterna da 139.250 euro sulla ruota di Milano con i numeri 3-21-24-30. Si tratta della vincita più ricca del concorso in questione e la seconda più alta del 2024. A seguire ci sono i 28.125 euro vinti a Vittoria, in provincia di Ragusa. E' quanto riportato dall'agenzia di stampa '"Agimeg".