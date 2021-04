Luca Abete: “Gli studenti dell’università di Catania meritano un sogno che si realizzi"

Giuseppe Musso, l' Highlander Dj, Emanuela Maisano, voce storica di R101 e il mental coach Roberto Re, sono stati gli ospiti della quinta tappa, a Catania, della campagna sociale #NonCiFermaNessuno Italia Talk', il tour motivazionale ideato da 7 anni da Luca Abete, inviato di 'Striscia la notizia', tra le universita' italiane. "I limiti imposti dalla pandemia non hanno frenato la corsa della carovana dell'entusiasmo - ha detto Abete salutando gli studenti del digital talk - 'Contagiamoci di coraggio' e' il claim di questa settima edizione e lo stiamo facendo mettendo al centro l'analisi delle difficolta' che puo' diventare punto di partenza per il riscatto e la ripartenza". Proprio per raccontare storie vicine al mondo giovanile, Abete ha invitato Giuseppe Musso, Highlander Dj, youtuber siciliano noto per le parodie musicali in onda su 'Striscia la Notizia'.

"Ho iniziato quasi per gioco con il mio lavoro e non nego di aver attraversato dei momenti bui ma li ho superati grazie alla musica", ha ammesso Musso, che poi ha voluto rivolgere un messaggio di fiducia ai giovani. "Con grande costanza, umiltà e voglia di conoscere - ha detto - ritroverete la strada dei vostri sogni". Maisano, voce storica di R101 radio ufficiale del tour ha ricordato che 'le difficoltà ci temprano, ci fanno diventare persone sensibili e migliori', mentre per Roberto Re 'il coraggio e' la virtu' dell'eroe: dobbiamo essere bravi noi a spingere il coraggio al di sopra di tutto". Il tour, premiato nel 2017 con una medaglia del Presidente della Repubblica, ha il patrocinio della Conferenza dei rettori delle Universita' italiane.

"Abbiamo trascorso un anno difficile, ma non ci siamo mai fermati - ha detto il direttore dell'Universita' di Catania Francesco Priolo - Nessuno puo' fermare i sogni e le speranze dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze".