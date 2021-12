Natale sicuro, la guardia di finanza sequestra 3 milioni di luci a led in un magazzino cinese

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato un ingente quantitativo di luci a led natalizie stoccate in un esercizio commerciale di Misterbianco,gestito da un cittadino cinese. Il responsabile è stato segnalato alla camera di commercio ed a suo carico pendono sanzioni amministrative sino a 60mila euro. Per garantire ai cittadini la piena serenità e sicurezza del periodo natalizio, come ogni anno, i della compagnia di Catania hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali e rivenditori all’ingrosso al fine di individuare articoli potenzialmente dannosi per la salute. Le luci a led natalizie sequestrate erano potenzialmente pericolose per gli utilizzatori, in quanto le catene luminose non erano state sottoposte ai rigorosi controlli imposti dalla normativa comunitaria ed italiana. L’intervento, conclusosi con il sequestro di 3 milioni di catene luminose a led con la segnalazione alla camera di commercio di Catania di un soggetto cinese, rientra nel quadro delle attività svolte dalla guardia di finanza a tutela dell’economia legale, finalizzate a preservare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.