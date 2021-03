Luigi Cozza trasporti cresce “in rosa”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

L’azienda catanese LCT S.p.a. continua il suo percorso di sviluppo orientandosi non solo verso l’espansione delle tratte e il miglioramento dei servizi ma anche verso la crescita del numero dei suoi dipendenti con una forte presenza al femminile. L’importanza conferita alle quote rosa all’interno della LCT S.p.a è trasversale. Infatti, a livello di governance, per forte ed espressa volontà dei vertici aziendali, il CEO è la Dott.ssa Anna Cacciaguerra e, su 70 dipendenti che compongono lo staff amministrativo, la metà è costituita da donne. La compagnia siciliana LCT S.p.a, in controtendenza rispetto ai dati occupazionali generali dell’ultimo periodo, vede una crescita del 67,3% rispetto al 2017. Ciò porta ad un incremento non soltanto economico ma che riguarda anche il numero di assunzioni, con il passaggio da 257 a 430 dipendenti in un triennio. Inoltre, la società di trasporti Luigi Cozza testimonia lo stretto contatto e l’attenzione verso il proprio territorio grazie all’elevato numero di dipendenti locali.