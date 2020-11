Le luminarie e l'albero di Natale arrivano nelle vie del centro storico

Malgrado la pandemia, Catania arriva puntuale all’appuntamento con le festività natalizie, grazie alla decisione dell’amministrazione comunale di illuminare il centro storico e le altre vie dello shopping, nonostante le limitazioni dovute ai provvedimenti nazionali anti-covid, con gli inevitabili gravissimi danni anche sull’economia cittadina. Il vicesindaco Roberto Bonaccorsi, d’intesa con la giunta comunale, seppure con la sofferta quanto obbligata decisione di sospendere i tradizionali mercatini natalizi, per dare il segnale di tenere “accesa” la città, nelle scorse settimane ha dato mandato al capo di gabinetto Giuseppe Ferraro di far installare le luminarie nelle principali vie cittadine. Già la prossima settimana ci sarà l'accensione del grande albero di Natale in piazza Università e delle luminarie in via Etnea, viale XX Settembre, Corso Italia, via Umberto, ma anche in Corso Sicilia, via Gabriele D' Annunzio e viale Vittorio Veneto, anche queste ultime, come lo scorso anno, inserite tra quelle illuminate. L’installazione delle luci natalizie è già cominciata e sarà conclusa nel giro di quattro-cinque giorni dagli operai delle ditte incaricate che stanno eseguendo i lavori commissionati dall'amministrazione Comunale, per dare un sostegno indiretto al commercio cittadino e mantenere vivo il cuore pulsante di Catania nonostante il difficile momento di crisi generale delle attività.