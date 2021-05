Lunghe attese nell'hub di Catania, Liberti: "Trasferite dosi di vaccino a Ustica"

Il commissario per l’emergenza Covid Area metropolitana di Catania, Pino Liberti, interviene sui disagi di oggi all’hub di Catania. Molti cittadini hanno segnalato lunghe code e attese di diverse ore per la somministrazione del siero.

“Questa mattina con un elicottero dei vigili del fuoco abbiamo spedito a Ustica, su richiesta del sindaco, 90 dosi di vaccino, così da sostenere l’isola nel raggiungimento del suo target. Ciò ha provocato un rallentamento, causato anche dall’alto afflusso in seguito alla diffusione della notizia della sospensione da domani dell’openday. I problemi sono stati risolti ma ci scusiamo comunque con i cittadini per le lunghe attese. Vorrei ad ogni modo sottolineare il fatto che c’è indubbiamente una maggiore consapevolezza della necessità della vaccinazione, come testimonia il numero di persone che in questi giorni si sono recate all’hub”.