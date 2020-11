Lungomare, visita ispettiva della Commisione Sanità per installare defibrillatore

La IV Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato, sabato 7 novembre, alle ore 9.45, sarà in piazza Nettuno, per verificare l’installazione della colonnina segnalata e termo controllata contenente un defibrillatore, donati rispettivamente dalla società Catania Rete Gas e da un privato, la Iredeem Spa. Subito dopo, alle 10.30, la Commissione Sanità si recherà al Campo Scuola di Picanello per installare, alla presenza dell’assessore al mare Michele Cristaldi, il defibrillatore utilizzato quest'estate alla spiaggia libera numero 2, con apposita colonnina, anch'essi frutto di donazioni.