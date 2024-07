Controlli al lungomare, segnalati i titolari di un bar e di un ristorante

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina, hanno controllato un bar e un ristorante in piazza Mancini Battaglia, segnalando all’Autorità giudiziaria i titolari per alcune irregolarità e violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante il servizio straordinario nella zona della scogliera i poliziotti hanno controllato anche 254 persone e 77 veicoli e hanno elevato diverse sanzioni a motociclisti e automobilisti indisciplinati. In particolare, sono state contestate 20 violazioni al Codice della strada per sosta irregolare, 12 per guida senza casco, 4 per mancata copertura assicurativa, 2 per guida senza patente. I poliziotti hanno esteso i controlli anche al quartiere Picanello con l’obiettivo di controllare 11 persone sottoposte a misure restrittive. Due parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi "a lavoro" in piazza Tricolore e in piazza Mancini Battaglia. I servizi di controllo sono stati svolti insieme al personale delle moto volanti, alla polizia locale, al personale dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asp veterinaria, igiene pubblica e Spresal.