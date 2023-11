Lungomare, intensificati i controlli nelle strade per garantire la sicurezza di cittadini e turisti

Continuano i controlli del territorio voluti dal Questore di Catania. La scorsa domenica, la polizia ha svolto servizi specifici nella zona del lungomare, finalizzati alla prevenzione dei reati e, in particolare, ad assicurare il rispetto delle regole della circolazione stradale, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei cittadini che numerosi frequentano quella zona.

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina, insieme ad agenti della polizia locale, hanno effettuato alcuni posti di controllo nella trafficatissima piazza Mancini Battaglia, dove, in particolare nel fine settimana, viene registrato il fenomeno della “sosta selvaggia”, intralciando così la circolazione stradale e rendendo difficoltoso persino l’attraversamento ai pedoni.

Nel corso del servizio sono state controllate 77 persone e 32 veicoli. Sono state, inoltre, contestate 14 violazioni al Codice della strada per sosta vietata. È stato sanzionato anche un automobilista che è stato sorpreso alla guida con il telefonino in mano e senza le cinture di sicurezza allacciate. Inoltre, è stata individuata e restituita al suo legittimo proprietario una Fiat Panda rubata qualche giorno prima in zona Barriera.