Lungomare Fest, domenica 7 aprile il primo appuntamento: eventi fino ad ottobre

Domenica 7 aprile, ritorna il Lungomare Fest, l’appuntamento con la pedonalizzazione e gli eventi di animazione sulla strada e le piazze del litorale roccioso di Catania. Si potrà passeggiare senz'auto per due domeniche al mese in modo alternato, nel periodo che va dal 7 aprile al 9 giugno e dall’8 settembre al 6 ottobre. Durante gli appuntamenti primaverili e post estivi con le passeggiate all’aria aperta e senza i pericoli delle auto, ci saranno eventi sportivi, culturali, di animazione e anche mercatini di prodotti artigianali tra le piazze del Lungomare, recentemente rinnovate dal Comune e attrezzate per i giochi, il fitness e in generale lo svago e il tempo libero.