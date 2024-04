Nuova edizione del Lungomare Fest domenica 21 aprile

Nuovo appuntamento con Lungomare Fest domenica 21 aprile e altra chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà. Un evento che anche domenica prossima è destinato a richiamare migliaia di cittadini per intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini, nello spettacolare lungomare roccioso di Catania, come già accaduto domenica 7 aprile, quando si sono registrate trentamila presenze nel corso della giornata. Tra le attrazioni, un campetto di calcio gonfiabile per il divertimento dei bambini che verrà approntato in via del Rotolo, mentre sul marciapiede del lungomare da piazza Franco Battiato (ex Nettuno) a poco prima di piazza del Tricolore, stazioneranno con gli ormai tradizionali mercatini dell’artigianato.

In piazza del Tricolore sosterà l'auto-books per la promozione e lo scambio dei libri e un gazebo dell'associazione San Marco Donatori Volontari Sangue, per sensibilizzare la cittadinanza sulla donazione del sangue e uno a cura dell’associazione no profit “L’Arca di Natalia”, finalizzata al rispetto degli animali. Presenti anche stand di decoupage ed esposizione di quadri di autori vari e una postazione "Libroterapia" a cura di Cono Cinquemani. Immancabili sul Lungomare Fest, dalle ore 11.30 alle 13.00, anche i balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily In Swing”.