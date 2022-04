Ritorna domenica la chiusura al traffico del lungomare

Domenica 24 aprile nuovo appuntamento con la chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania, dalle ore 10 alle ore 20 da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Un fronte mare pedonalizzato di circa 1,8 chilometri, che per l’intera giornata domenicale rimarrà aperto alle passeggiate libere a piedi, in bicicletta o sui monopattini, da piazza Europa fino ai pressi di Piazza Mancini Battaglia. La pedonalizzazione riguarda: viale Ruggero Di Lauria; piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone invalide (solo se munite dell’apposito contrassegno e diretti agli stalli di sosta loro assegnati). In questi tratti stradali, sempre dalle ore 10 alle ore 20, è istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, eccetto quelli a servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno.