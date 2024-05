Lungomare Fest, domenica 5 maggio nuova edizione dell’evento

Nuovo appuntamento con il Lungomare Fest domenica 5 maggio e chiusura al traffico veicolare, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Un evento all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà che come di consueto richiamerà migliaia di cittadini che vogliono intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini. Tra le attrazioni previste per domenica 5 maggio, un piccolo "villaggio olimpico" dove si potranno esibire adulti e bambini, promosso dall’ente di promozione sportiva Csain in collaborazione con il Comune, anche in vista dei "mondiali aziendali" che a giugno si svolgeranno a Catania. In piazza del Tricolore sosterà l'auto-books per la promozione e lo scambio dei libri, a cura della direzione comunale Cultura e dell’Amts e l’autoemoteca dell'associazione San Marco donatori volontari sangue, dove sarà possibile fare screening uno clinico gratuito e la donazione di sangue.

Organizzata anche una “Festa delle Famiglie” con spettacolo di marionette, letture, racconti e laboratori per grandi e piccini a cura dell’associazione Famiglie Arcobaleno. Confermate le "casette" con gli ormai tradizionali mercatini dell’artigianato che animano il Lungomare Fest. Presenti anche stand di decoupage e una postazione "Libroterapia" a cura di Cono Cinquemani. Confermati nel Lungomare Fest, dalle ore 11.30 alle 13.00, anche i balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily In Swing”. In concomitanza allo svolgimento del Lungomare Fest e dunque dalle ore 10 alle 19, l’Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di favorire un alleggerimento del traffico veicolare nelle zone circostanti, ha adottato un piano di correttivi temporanei alla viabilità.