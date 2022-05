Lungomare Fest, tornano gli eventi domenica 15 maggio: ci sarà chiusura al traffico

Nuovo appuntamento con “Lungomare Fest”, domenica 15 maggio, con la chiusura al traffico veicolare del fronte mare di Catania, pedonalizzato dalle ore 10,00 alle ore 20,00 da piazza Europa ai pressi di piazza Mancini Battaglia.

Grazie all’Avviso di manifestazione di interesse pubblicato nei giorni scorsi nel sito istituzionale, l’Amministrazione Comunale ha individuato i soggetti che animeranno gli spazi di questa giornata del Lungomare Fest e delle successive due domeniche, nelle quattro aree di raduno prestabilite: Piazza Europa/Sciascia, Monumento ai Caduti, Piazza Consiglio d’Europa (ex Nettuno), piazzale fronte Istituto Nautico.

Domenica, peraltro, è il debutto della definitiva pedonalizzazione del borgo di San Giovanni Li Cuti, con l’entrata in vigore delle telecamere per sanzionare i non autorizzati al transito veicolare.

Un ricco programma articolato con eventi di solidarietà?, prevenzione per la salute, mobilita? sostenibile, cultura, balli e mini-spettacoli, per l’intera giornata, nelle rispettive aree settoriali per “distribuire” lungo il percorso le migliaia di cittadini che si intratterranno all’aria aperta a piedi in bici o sui monopattini sul lungomare roccioso, ventimila circa al debutto dello scorso 10 aprile.

Varato anche il piano del divieto di transito per tutti i veicoli, dalla 10 alle 20 a eccezione di residenti (diretti alle autorimesse o aree private), mezzi di polizia e di soccorso (in servizio urgente di emergenza), mezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti (solo per servizio nel Lungomare), velocipedi, taxi e veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area, veicoli diretti al parcheggio “Europa” e all’area interna del Porto Rossi, con ingresso ed uscita esclusivamente dal varco di piazza Europa; mezzi diretti al porto di Ognina per le operazioni di rimessaggio (con ingresso da via Parrocchia e uscita da viale Artale Alagona).

I tratti viari interessati alla pedonalizzazione saranno i seguenti: viale Ruggero Di Lauria; piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone invalide (solo se munite dell’apposito contrassegno e diretti agli stalli di sosta loro assegnati).

In questi tratti stradali, sempre dalle ore 10 alle ore 20, è istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, eccetto quelli a servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno.