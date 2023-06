Lungomare Fest, domenica 4 giugno iniziative dedicate alla giornata nazionale dello sport

Domenica 4 giugno nuovo appuntamento con il Lungomare Fest e un variegato calendario di iniziative dedicate alla giornata nazionale dello sport. I quasi due chilometri di fronte mare pedonalizzato, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, si apriranno dalle 10 alle 19 a passeggiate, attività all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini, e a numerose iniziative sportive programmate sotto la direzione del Coni in coordinamento con le federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni di settore.

Si spazierà dal torneo di calcio categoria “primi calci” al mini rugby e rugby femminile, dallo slalom di ciclismo al tiro con l’arco, dall' hockey su prato al tennis in carrozzina, dal circuito di atletica sino ai tamburelli, il bastone siciliano e lo skiroll. Per l'occasione il Lions International Distretto 108 donerà una bicicletta-tandem alla Asd Fiamma Mico affiliata alla federazione italiana disabilità intellettiva e relazionale, per i ragazzi con autismo, che sarà utilizzata nel centro autismo Asp di Catania.

In piazza Tricolore è prevista la postazione Autobooks per la promozione della lettura e lo scambio di libri. Sarà presente anche l'Associazione San Marco Donatori. I tratti viari interessati dalla pedonalizzazione sono: viale Ruggero Di Lauria; piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno (ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone con invalidità - solo se muniti dell’apposito contrassegno e diretti agli stalli di sosta assegnati).