Anche la polizia di Stato al Lungomare Fest

La polizia di Stato ha preso parte, questa mattina, alla prima edizione del 2024 del Lungomare Fest, promossa dal comune di Catania, che prevede la chiusura del lungomare al traffico veicolare, offrendo uno spazio per passeggiate a piedi e in bicicletta, giochi e sport. La questura è stata presente per garantire la sicurezza di tutti, con pattuglie in bicicletta, a cavallo e presidi delle volanti e delle moto all'ingresso del tratto chiuso al traffico.