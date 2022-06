Nuovo appuntamento con il Lungomare Fest dedicato allo sport

Un ricco ventaglio di eventi ed iniziative, soprattutto di carattere sportivo, per colorare e animare l'edizione Lungomare Fest di domenica 5 giugno, l’ultima in modalità diurna prima di quelle serale che si protrarranno per diverse altre domeniche. La manifestazione promossa dal Comune e da numerose organizzazioni promozionali e dell’artigianato che hanno risposto positivamente all’appello di promuovere iniziative nel lungomare roccioso pedonalizzato, che la scorsa settimana è stato dedicato a Franco Battiato con l’ex piazza Nettuno cuore del lungomare intitolata al maestro cantautore, coincide con la Giornata nazionale dello Sport organizzata dal Coni rappresentato dal segretario provinciale di Catania Enzo Falzone e vicario regionale, che con l’amministrazione Comunale e in particolar modo l’assessore allo Sport Sergio Parisi, hanno voluto che anche quest’ anno si celebrasse proprio nell’edizione Lungomare Fest di Catania, in contemporanea a numerose altre città italiane.

A partire dalle ore 10, tutto il lungomare si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto per attività motorie e esibizioni con 10 Federazioni Sportive e tre enti di promozione sportiva quali Asi, Csen e Csi, con tante discipline sportive: Volley, Calcio, Badminton, Rugby, Hockey, Baseball, Bike MTB, Bastone Siciliano, LaserRun e Motoria, Ju Jitsu, Rotellistica, Tamburelli, Triathlon e altro ancora. Nel programma del Lungomare Fest non mancheranno esposizioni di prodotti artistici e artigianali a cura delle associazioni:“Pulci di Città” e “Non solo Feste”. Tra gli eventi, “La salute scende in piazza” a cura dell’A.I.S.O. Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria; lo Stand di intrattenimento e trucco e parrucco gratuito a cura degli allievi e docenti dell'Associazione Euroform E per la prevenzione della salute, lo screening a cura di San Marco Donatori Sangue Ets.