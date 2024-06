Lungomare Fest, lo Sport protagonista per la gioia di ragazzi e bambini

Malgrado le incerte condizioni meteo, anche l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con Lungomare Fest e la chiusura al traffico veicolare, non ha tradito le attese delle migliaia di cittadini che si sono riversati nei quasi due chilometri del lungomare roccioso di Catania, per celebrare come in tutta Italia la Giornata nazionale dello Sport. Per la felicità, soprattutto, di ragazzi e bambini nel lungomare senza automobili sono stati montati campetti mobili e circuiti didattico-sportivi per lo svolgimento dimostrativo di diverse discipline. Minivolley, badminton, mini calcio, hockey, calcio volano, circuiti ginnici e anche esibizioni di mini rugby, quest’ultima iniziativa a conclusione del progetto "rugby e legalità " con la collaborazione del X Reparto Mobile della Polizia di Stato.

Molto frequentati, come ormai consuetudine per il Lungomare Fest, anche gli spazi gioco e gli attrezzi ginnici delle piazze Sciascia, Europa e Franco Battiato(ex Nettuno) recentemente riqualificate dall’Amministrazione Comunale. Tanti altri hanno scelto di andare per il lungomare in bicicletta o semplicemente passeggiare con la cornice dei mercatini dell’artigianato e i graziosi prodotti locali. Un’altra edizione di Lungomare Fest, dunque, si è svolta in allegria e divertimento, protagonista la pratica e il movimento fisico all’aria aperta, con la direzione del CONI rappresentato dal vice presidente regionale Enzo Falzone, in sinergia agli organismi sportivi e al Comune, con l’obiettivo di esaltare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di sviluppo e crescita armonica della Persona. Con l’approssimarsi della stagione estiva, Lungomare Fest si ferma: il prossimo appuntamento è fissato per l’8 settembre.