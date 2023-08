Entro l'anno sarà pronta la bretella del viale Alcide De Gasperi: la si attendeva da 20 anni

Dopo circa vent'anni d'attesa, la variante di collegamento tra viale Alcide De Gasperi ed il viale Ulisse potrebbe essere aperta entro la fine del 2023, se non prima. Da alcune settimane i lavori sono ripresi a pieno regime ed a confermare la possibile conclusione del cantiere a stretto giro è l'assessore ai Lavori Pubblici, Sergio Parisi, che ha ricevuto "in consegna" il progetto proprio dal Sindaco Trantino, suo predecessore nella delega durante la passata amministrazione. In autunno saranno resi noti ulteriori dettagli sul progetto d'insieme che riguarda l'intero waterfront. Nel frattempo gli operai continuano a lavorare: la posa dell'asfalto è già iniziata.

Meno auto in piazza Mancini Battaglia

"Vogliamo tirare una linea su quanto fatto fino ad oggi. Stiamo iniziando la posa dell'asfalto nella bretella che, dalla circonvallazione, condurrà gli automobilisti fino alla via Del Rotolo. Questo primo passo ci consentirà di cominciare a rivoluzionare il lungomare, grazie anche ad altri progetti. Un immediato effetto benefico sarà subito percepito dai cittadini, con la riduzione di mezzi a motore su piazza Mancini Battaglia. Avendo a disposizione un collegamento alternativo nel tragitto in discesa, saranno molte meno le auto presenti sul fronte mare. Io e il Sindaco Trantino siamo costantemente in contatto per condividere ogni passaggio del progetto e trasmetterlo ai colleghi di Giunta. Lui ci tiene moltissimo. Si tratta di un’opera decisiva per la Città del futuro e si vince la sfida tutti insieme".

Ci sarà una rampa anche per "salire" verso la circonvallazione

"Una volta messo il punto sul vecchio progetto, ovviamente immaginiamo già un seguito. L'ingegnere Fabio Finocchiaro, che è a capo della direzione Politiche comunitarie e dei Lavori Pubblici e che ringrazio per la piena collaborzione - aggiunge l'assessore ai Lavori Pubblici - sta continuando a lavorare per ideare ex novo anche la 'via di salita', una seconda rampa che permetterà il ritorno alla circonvallazione. Giocherà un ruolo decisivo anche la programmazione 2021/27 dei fondi europei".

Il lungomare sarà tutto pedonale?

In futuro, quindi, il fronte mare potrebbe anche essere totalmente liberato dalle auto, abbattendo contestualmente il ponte di Ognina. E' presto, però, per sbilanciarsi in voli pindarici. La terza fase della riqualificazione urbana del quartiere marinaro prevede un concorso di progettazione internazionale da 15 milioni di euro (i fondi ministeriali sono statiti già stanziati, ndr) per l'intero tratto compreso tra piazza Mancini Battaglia e piazza Nettuno, propedeutico al completamento dell'intero tratto fino a piazza Europa. "Stiamo già lavorando alla valutazione di impatto paesistico, - spiega ancora Sergio Parisi - un documento tecnico che conterrà gli elementi necessari alla redazione dei progetti da parte degli studi che vorranno partecipare al prossimo bando. Al contempo, studiamo una soluzione che permetta di raggiungere piazza Europa senza strozzature nel percorso di continuazione della bretella del viale Alcide De Gasperi. Non sarà un'impresa facile e probabilmente dovrà essere fatto qualche esproprio. Per quanto riguarda il percorso inferiore, il tratto piazza Nettuno-piazza Europa, attendiamo invece gli esiti del progetto che andrà a bando prossimamente".

Le prossime scadenze: piazza Europa, piazza Nettuno e largo Sciascia

L'utilizzo dei fondi europei, legati quindi a scadenze precise per la consegna dei lavori, potrebbe rappresentare una garanzia anche per i tanti cittadini che guardano con sfiducia alle nuove opere pubbliche, proprio a causa dei tempi biblici nel completamento delle opere, incompiute per decenni. In ultimo, una breve nota proprio sulle prossime scadenze. "Continuano come da programma i lavori di riqualificazione di piazza Europa - conclude Parisi - in questi giorni interessata da interventi di ripristino della fontana monumentale. Sulla 'futura' piazza Sciascia, un nuovo spazio creato in un'area incolta del lungomare posta proprio di fronte piazza Europa, l'intervento è quasi concluso ed a stretto giro dovrebbe avvenire al consegna ai cittadini. Qualche ritardo c'è invece in piazza Nettuno, da parte della ditta che sta operando. Ma contiamo di risolvere a breve, avendo già dato le opportune sollecitazioni".