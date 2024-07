Viale Alcide De Gasperi, il bypass con il lungomare accelera la pedonalizzazione

Un investimento di 12 milioni e mezzo di euro, finanziato dai fondi del PN Metro Plus 2021-2027, permetterà di raggiungere piazza Europa da viale Alcide De Gasperi, allargando l'attuale carreggiata che, nella parte finale, presenta il vecchio restringimento "ad imbuto". Un tratto di strada non più adatto ai volumi di traffico sempre maggiori, registrati in seguito all'apertura della bretella di via Barraco, avvenuta a ridosso dello scorso Natale dopo un'attesa durata vent'anni.

Un collegamento a quattro corsie con il lungomare

"Abbiamo cercato di trovare una soluzione che ci permettesse di accelerare i tempi sul vecchio progetto di riqualificazione dell'intero lungomare - spiega l'assessore comunale ai Lavori Pubblici e Politiche Comunitarie, Sergio Parisi - portando in giunta un tracciato più snello, attraverso il quale riusciremo a ridurre drasticamente il numero degli espropri da effettuare. Dopo la rotonda del Rotolo, all'altezza dell'unico distributore di benzina presente su viale Alcide De Gasperi, sarà realizzato un collegamento a quattro corsie, abbassando di molto l'attuale dislivello e creando un percorso totalmente alternativo a quello fronte mare della statale 114. Dovremo sottrarre all'ipotetica camminata pedonale fino a piazza Mancini Battaglia solo il tratto compreso tra piazza Europa e l'innesto su San Giovanni Li Cuti". I lavori dovrebbero terminare entro tre anni, nel 2027 e sono contornati da un'altra serie di proposte d'intervento. "Con un concorso di progettazione- spiega ancora l'assessore Parisi - individueremo le soluzioni migliori per ridisegnare il waterfront. Sarà centrale, in quest'ottica, anche il collegamento con il parcheggio della stazione ferroviaria di Ognina, per dare modo ai cittadini di poter lasciare l'auto e, magari, giungere fino a qui in treno".

Il ponte di Ognina sarà davvero abbattuto?

L'abbattimento del ponte di Ognina, risalente al 1962, è stato più volte auspicato dal primo cittadino Enrico Trantino. In passato è stata chiamata in causa anche l'Università di Catania per avviare una valutazione scientifica con il Dicar, ma l'assessore Parisi non si sbilancia in valutazioni affrettate. "Premieremo l'idea in assoluto migliore che verrà fuori dal concorso internazionale. E' anche possibile che uno di questi progetti riesca ad integrarlo al meglio. Certo sarebbe bello restituire alla visuale del porticciolo l'assetto originario. Stiamo ragionando in parallelo su interventi a breve, medio e lungo termine. Nell'immediato, avvieremo l'inversione del senso di marcia delle rampe di viale Alcide De Gasperi. Ci siamo accorti nel corso di diversi sopralluoghi, eseguiti con il sindaco, che la strozzatura è legata principlamente al semaforo sottostante e, bypassandolo a monte, si avranno da subito dei benefici per la circolazione stradale".