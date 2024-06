Via Barraco è ancora un cantiere, ma la svolta per "liberare" il lungomare potrebbe essere vicina

L'arteria di via Barraco, aperta lo scorso 22 dicembre dopo oltre 20 anni di attesa, ha parzialmente rivoluzionato la viabilità del lungomare, permettendo di "tagliare" le piazze Mancini Battaglia e Nettuno per procedere un po' più speditamente verso piazza Europa. Tuttavia, l'attuale piano circolazione è ancora provvisorio e diverse problematiche sono state poste all'attenzione dell'amministrazione comunale di Catania. Lo scorso 21 maggio, su richiesta del vice presidente Pier Maria Capuana, la Terza commissione consiliare permanente si è riunita proprio per analizzare le sollecitazioni dei residenti, legate soprattutto alla sicurezza dei pedoni. Fin dai giorni successivi al taglio del nastro, infatti, è aumentato in maniera esponenziale il numero di auto che percorrono questo tratto di strada, destinato in futuro a diventare un percorso alternativo al viale Artale Alagona.

E' però necessario porre una premessa: il completamento della corsia verso viale Ulisse non è ancora arrivato alla fase esecutiva e tutta la zona resta di fatto un grande cantiere frubile solo parzialmente. In proposito, l'assessore ai lavori pubblici, Sergio Parisi, lascia intendere che nelle prossime settimane potrebbero essere fatti annunci importanti, con una conferenza stampa durante la quale saranno illustrati i dettagli del progetto d'insieme, ideato grazie al lavoro sinergico con il sindaco Trantino, con la direzione politiche comunitarie e con l'assessore all'urbanistica, Paolo La Greca. Giocherà un ruolo decisivo anche la programmazione 2021/27 dei fondi europei .

Pedoni a rischio: nessuno rispetta il limite di 30 km/h

Durante la seduta convocata dal presidente della Terza commissione consiliare, Giovanni Curia, che si è fatto carico di riferire le segnalazioni dell'associazione Consitalia, è stata esaminata la carenza di attraversamenti pedonali sicuri. Le strisce sono presenti, ma la forte velocità delle auto in transito rende comunque molto pericoloso il raggiungimento del lato opposto del marciapiede. In passato, inoltre, si sono verificati diversi guasti alla pubblica illuminazione (risolti entro alcuni giorni) ed in queste occasioni i cittadini sono stati costretti ad utilizzare le torce dei telefoni per poter segnalare la loro presenza ai conducenti. Inoltre, nel tratto di via Messina lo sbarramento in cemento del tornaindietro e la segnaletica posta anche sul marciapiede, rendono molto difficoltoso il transito ai passeggini o alle biciclette. Chi volesse, poi, percorrere in salita il tratto posto ad incrocio con via Anfuso, non può contare sul marciapiede perchè è stato letteralmente eliminato dalla crescita di alcuni arbusti di pertinenza di un'abitazione privata. "Questa è ormai diventata una strada principale - ricorda il presidente Curia - ma il limite, in teoria, è rimasto quello vecchio di soli 30 chilometri orari. Serve, quindi, altra segnaletica da posizionare per tutta la carreggiata. Tra le proposte formulate dall'ufficio tecnico urbano, che ha collaborato con la nostra commissione, ci sono accorgimenti concreti che potrebbero risolvere vari aspetti critici. Tra questi: l'installazione di strisce pedonali rialzate, il posizionamento di bande sonore sull'asfalto fin dal ponte ed infine il posizionamento di almeno due nuovi impianti semaforici. Ho appreso che c'è già una delibera di giunta per il loro acquisto, anche se non conosciamo i tempi specifici. Sono quindi fiducioso del fatto che la questione possa essere risolta positivamente in tempi brevi".

In viale Ulisse attraversare il marciapede è quasi impossibile

Altro problema, segnalato più volte sui social, è l'attraversamento pedonale in via Ulisse, in quanto le vetture si immettono in curva sul nuovo asse viario e non c'è modo di passare da una parte all'altra se non regolandosi "ad occhio" e senza nemmeno l'ausilio delle strisce pedonali. "Anche in questo caso - precisa Curia, l'ufficio tecnico comunale è stato già avvisato e sono allo studio possibili soluzioni. Potrebbe servire un semaforo pedonale a livelli 'sfalzati', che avvisi le auto fin da prima del tratto a gomito".

Nel video, alcuni pedoni in procinto di attraversare viale Ulisse, schivano le auto in discesa

"Credo anch' io che la soluzione migliore, oltre alla predisposizione della segnaletica, sia un semaforo pedonale intelligente - spiega il capogruppo di Forza Italia, Pier Maria Capuana - già sperimentato con successo nei pressi della cittadella universitaria, ad esempio. Come deterrente per l'alta velocità proporrei l'aggiunta del t-red, il dispositivo in grado di fotografare le targhe di coloro che ripartono prima del segnale verde. Per permettere l'attraversamento pedonale della circonvallazione, infine, a mio avviso sarebbe opportuno riproporre il progetto del sovrappasso, di cui abbiamo discusso anche in consiglio comunale per quanto riguarda via Andrea Doria, dopo la drammatica morte di una studentessa universitaria. Questa ipotesi non è però in discussione attualmente".

Parisi conferma: "Metteremo i semafori, a breve importanti novità"

"Fin da subito ci siamo attivati per ascoltare le sollecitazioni dei residenti e delle attività commerciali presenti in zona. Ad esempio - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Sergio Parisi - un intervento effettuato con successo riguarda l'inversione del senso di marcia del tratto iniziale di via Anfuso. Per quanto riguarda l'attraversamento pedonale, a breve sarà realizzato all'altezza del ponte ferroviario un sistema di semafori che bloccheranno le auto già in viale Ulisse, per poter dare ai pedoni la possibilità di attraversare la via Barraco in curva. Siamo già a buon punto e, anche su sollecitazione del sindaco Enrico Trantino, nei prossimi mesi dovrebbe partire la fase esecuitiva. Per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione del raddoppio del senso di marcia di via Barraco, fondamentale per poter passare al completamento dell'asse alternativo al viale Artale Alagona e bypassare la scogliera, procedendo così all'avvio di una vera e propria rivoluzione sul waterfront, ci sono una serie di aspetti ancora da definire. Pensiamo ad una riqualificazione dell'intero lungomare, con una visione a 360 gradi".

I progetti che potrebbero ridisegnare il waterfront Lo scorso 13 ottobre, si è svolto a Roma un incontro tra il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris, e gli amministratori delegati delle società capofila del Polo Infrastrutture e del Polo Urbano del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio e Umberto Lebruto, oltre a quello di Anas Aldo Isi. In un'ottica di rimodulazione del fronte mare, in cui è inserito anche il progetto di possibile pedonalizzazione del lungomare di Catania, tra gli altri progetti, è stato individuato come principale quello relativo all'interramento della stazione Centrale, insieme al raddoppio del tracciato ferroviario tra la stazione Catania Centrale e Catania Acquicella. Prevista anche la rigenerazione delle aree immobiliari delle ex officine manutenzione e grandi riparazioni di piazza Europa e via Acquicella. Alla riunione hanno partecipato anche il vicesindaco di Catania Paolo La Greca, l’assessore comunale alle politiche comunitarie Sergio Parisi, il presidente dell’Autorità Portuale Francesco Di Sarcina e il consulente della Città Metropolitana Ivan Albo.

Il raddoppio di via Barracco vedrà la luce a breve?

Moltissimi gli scenari aperti: dall'abbattimento del ponte di Ognina, al controllo elettronico del porticciolo in cui sono già presenti delle telecamere per la Ztl, alle aree da espropriare per permettere il congiungimento veloce con piazza Europa, senza creare "imbuti". "Stiamo cercando in primis di intercettare i fondi comunitari - afferma Parisi - e già nelle prossime settimane spiegheremo con in dettaglio alla stampa ed ai cittadini la nostra visione, che contiene tante novità positive. E' una sfida importantissima per la città e per l'amministrazione e non sono mancate le interlocuzioni con il governo nazionale. Stiamo pensando a delle soluzioni che potrebbero permetterci di accelerare i tempi e poter dare un margine di concretezza ai tanti progetti sul tavolo da anni. L'obiettivo finale sarà quello di chiudere il lungomare all'accesso massivo delle auto, consentendo la circolazione ai residenti ed a coloro che saranno autorizzati. Ovviamente saranno poste le condizioni per farlo, rendendo pienamente fruibile, ad esempio, il parcheggio posto nei pressi della stazione ferroviaria di Ognina, che oggi non è frequentato in quanto manca un collegamento diretto con piazza Mancini Battaglia. Anche su via Fiume ipotizziamo un raccordo diretto verso il lungomare. Nel passato, a mio avviso, non si è avuta una reale visione d'insieme e proprio per questo molti annunci sono rimasti tali. Noi puntiamo a fare l'opposto. Proprio per questo la cautela è d'obbligo in questa fase e spero sia davvero vicina quella svolta che i catanesi attendono da troppo tempo".