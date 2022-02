Lungomare, riqualificazione green per le piazze Sciascia e Nettuno

Sono pronti per essere mandati in gara per la loro realizzazione a Catania i progetti di decementificazione e riqualificazione in ottica green di piazza Sciascia e Piazza Europa, porte d'accesso del Lungomare da anni in attesa di radicali interventi migliorativi. Ad annunciarlo e' stato il Comune. I progetti, dopo la trasformazione di piazza Nettuno, sono stati ammessi a finanziamento grazie ai fondi dell'Asse 4 del Pon Metro. Piazza Sciascia e piazza Europa, e rappresentano altre tappe del percorso di rigenerazione degli spazi aperti da destinare alla fruizione della cittadinanza. I prossimi passaggi dell'articolato piano avviato nei mesi scorsi dell'amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese riguarderanno la zona periferica di Catania Sud, precisamente viale Bummacaro e IL Villaggio Sant'Agata. Nelle due piazze, che rappresentano un affaccio sul mare da rivalutare anche come luoghi di svago e benessere, si prevedono interventi di verde pubblico, illuminazione 'intelligente', colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri, attrezzature sportive di base e ludiche per bambini, per favorire la fruibilita' intergenerazionale delle piazze, con un ripensamento generale di una delle zone piu' attrattive della citta', eliminando il cemento e abbattendo le barriere fisiche alla loro fruizione.

"Il nostro splendido lungomare merita che gli spazi liberi spesso nel degrado vengano riempiti di bellezza e qualita' della vita. Riqualificare - ha spiegato Parisi - significa riempire di significato, pensare all'utilizzo che si fara' dello spazio una volta terminati i lavori perche' non venga abbandonato e lasciato alla merce' dei vandali e degli incivili, con interventi rivolti alla vivibilita' per migliorare la quotidianita' di ciascuno".