Rimandati i funerali di Vanessa Zappalà: si attende l'esito dell'autopsia

Mentre continuano le ricerche della pistola, con la quale Tony Sciuto ha ucciso l'ex fidanzata 28enne Vanessa Zappalà, è stato restituito ai familiari il corpo del 38enne che si è suicidato nel terreno dello zio materno, a Trecastagni. Il 'nulla osta' è stato concesso dalla Procura distrettuale di Catania, dopo che il medico legale ha concluso l'ispezione cadaverica ed eseguito lo stub sul corpo alla ricerca di presenze di polvere da sparo, in particolare sulle mani. I magistrati titolari dell'inchiesta hanno invece confermato l'autopsia su Vanessa: questo fa si che i funerali siano attualmente rimandati a data da destinarsi. Giuseppe Messina, Sindaco di Trecastagni (paese in cui la giovane abitava insieme al padre Carmelo) ha annunciato per il giorno dei funerali bandiere listate a lutto ed anche la sospensione per questa settimana degli spettacoli previsti. Stasera a Trecastagni è in programma una fiaccolata in ricordo di Vanessa. Appuntamento alle ore 20 in piazza Aldo Moro, nei pressi della panchina rossa dedicata proprio alle donne vittime di violenza.