Lutto nell’imprenditoria catanese, addio a Salvatore Lanzafame

Si è spento nella notte Salvatore Lanzafame, detto “Turi”, fondatore di Eurofiere e pioniere delle fiere settoriali in Sicilia. Una storia imprenditoriale lunga 35 anni che ha, infatti, inizio nel 1989 grazie alla vincente intuizione imprenditoriale di Salvatore Lanzafame e da allora non si è più fermata. Oggi a guidare una delle aziende leader nel settore fieristico e congressuale è il figlio Alessandro, affiancato dalla consulenza tecnica del fratello Alfredo. Insieme hanno saputo reinventare il concept espositivo, pur mantenendo i capisaldi di un format tradizionale e vincente. Tra le fiere più conosciute organizzate dalla famiglia Lanzafame: Nauta, il più importante salone nautico da Napoli in giù e l'unico in Sicilia; Saem, punto di riferimento per il mondo dell'edilizia; SposinLove, fiera del wedding. I funerali si svolgeranno lunedì 6 novembre alle ore 16 nella chiesa di San Nicola di Bari a Trecastagni.