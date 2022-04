Maas, approvato progetto per il fotovoltaico sui tetti della struttura

Il MAAS Mercati Agro-Alimentari Sicilia diventa più green. E' stato approvato il progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici che ricopriranno i tetti della struttura, così da renderla autonoma dal punto di vista dell’approvvigionamento dell’energia elettrica con l’abbattimento dei costi non indifferenti.

“L’Assemblea dei soci del MAAS - spiega il presidente Emanuele Zappia – ha deliberato l’atto propedeutico per avviare l’iter amministrativo e burocratico per investire sugli impianti fotovoltaici. Oggi più che mai i costi energetici incidono in maniera preponderante sulla struttura; alla luce di ciò abbiamo ritenuto che sia fondamentale intervenire con l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti che hanno una superfice di circa 40mila mq”.

“Abbattere i costi energetici, sia per la società MAAS che per gli operatori, - continua il presidente Zappia - è diventato un obiettivo fondamentale da raggiungere in tempi brevi.

L’intendo è quello di distinguere due tipi di investimenti, uno è quello da realizzare, come dicevo, sui tetti con un iter amministrativo più veloce, mentre l’altro iter riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico sui terreni per il quale ci vorrà un po’ più di tempo. È importante che in questo momento si proceda ad avviare il primo iter per la realizzazione degli impianti sui tetti e presumo che già dal prossimo mese saremo in grado di presentare un piano dettagliato”.

Con l’installazione degli impianti fotovoltaici su tutta la superfice della struttura e con gli impianti agrovoltaici, non solo si abbatteranno i costi energetici ma permetteranno al MAAS

di avere una comunità energetica globale.