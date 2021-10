Maas, allagata la via d'accesso: disposta la chiusura per il 27 ottobre

I drammatici eventi meteorologici che hanno flagellato la nostra città e devastato arterie principali e secondarie hanno indotto per motivi di sicurezza a chiudere il Maas nella giornata di mercoledì 27 ottobre, Lo comunicano i responsabili della struttura mercatale in una nota. Da domani, invece, si potrà tornare alla “normalità” per quanto riguarda gli hub vaccinali. Saranno i responsabili dei punti vaccinali territoriali e drive in tamponi a valutare se vi sono le condizioni per assicurare il servizio in sicurezza. La decisione è stata presa dal commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, di concerto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza, e il direttore sanitario, Antonino Rapisarda.

“Il bollettino della protezione civile – spiega Liberti – per la giornata di domani prevede una allerta arancione. Il maltempo concederà una tregua e questo ci consente di poter riaprire ed erogare i servizi che erano stati sospesi: vaccini e tamponi drive in. E’ però necessario fare le opportune verifiche. Sarà compito dei singoli responsabili verificare le condizioni strutturali. Da una prima ricognizione, a parte gli allagamenti esterni, non ci sono problematiche particolari. In ogni caso bisognerà capire cosa succederà nelle prossime ore. C’è il via libera alla riapertura, ma condizionata alle ulteriori verifiche che verranno fatte domattina. In questi giorni di stop, intanto, si è provveduto ad allestire l’area tamponi drive in di via Forcile nello stesso edificio dell’area vaccini. Una soluzione che consente di far lavorare in sicurezza gli operatori e assicurare nel contempo un servizio ottimale agli utenti”.