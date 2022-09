Maas, la partecipata rischia di rimanere al buio, Foti (FdI): "Rischio che il caro bollette si riversi sugli operatori"

C'è il rischio che la partecipata regionale Maas si veda presto tagliare la corrente elettrica. Ad annunciarlo con una nota stampa è Angela Foti, vice-presidente dell’Ars, che ha scritto una lettera indirizzata al presidente della Regione Siciliana e agli assessori regionali, per segnalare la grave situazione che sta investendo la Mercati Agro Alimentari della Sicilia Scpa (Maas) a causa del caro bollette determinato dalle speculazioni nel mercato dell'energia. "Gli eccessivi costi energetici stanno mettendo a grave rischio la capacità di pagamento da parte della società che, non essendo tutelata in alcun modo dovrà ribaltare la stangata sugli operatori e potrebbe vedere presto interrotta la fornitura di energia elettrica - si legge in una nota stampa della componente di Fratelli d'Italia - Circostanza che si deve scongiurare a tutti i costi, tenuto conto che si tratta di un settore di pubblica utilità, avendo come oggetto sociale la distribuzione dei prodotti agro-alimentarie, non beneficia dei divieti di distacco previsti dallo Stato".

"Si precisa, inoltre, che il Cda della partecipata, al fine di raggiungere in tempi celeri l'autosufficienza energetica – ha aggiunto il vice-presidente dell’Ars – ha già definito un progetto a valere sui fondi messi a disposizione dal Pnrr. Progettualità che ha comunque necessità di espletare l’iter burocratico e di realizzazione e che non può, quindi, evitare il tracollo del settore che si prospetta qualora si dovesse verificare un’interruzione delle forniture energetiche".

"Per tali ragioni ritengo che la situazione possa definirsi seria e impellente", ha concluso Foti. "Chiedo perciò che, con un’urgente presa d’atto da parte del Governo regionale, si definisca la modalità opportuna per dare un sostegno economico straordinario e temporaneo alla società, per scongiurare la compromissione di un anello della distribuzione del cibo che genererebbe tragici scenari di tenuta economica e sociale in tutta la regione".