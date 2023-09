Maas: pubblicati due bandi per la concessione di box

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il Maas, società consortile Mercati Agro-Alimentari Sicilia per Azioni, rende noto che si sono resi disponibili due box (box n. 1 e box n. 9), ubicati all'interno del Mercato Ittico sito in località Jungetto di Catania, ricadente in area Zes (Zona Economica Speciale).

I bandi integrali sono disponibili sul sito del Maas, ai link di seguito:

https://maas.it/bando-di-locazione-box-n-1-mercato-ittico-2/

https://maas.it/bando-di-locazione-box-n-9-mercato-ittico-2/