Maas, somministrati i richiami del vaccino agli operatori e ai loro familiari

INella giornata di ieri, all’interno del Maas (Mercati Agro Alimentari all'Ingrosso Sicilia), sono state somministrate le terze dosi di richiamo del vaccino anti Covid19 agli operatori e ai familiari dell'ortofrutticolo e dell'ittico. “Grazie alla proficua collaborazione che si è istaurata tra il Maas, il commissario Covid dott. Giuseppe Liberti, dell’Asp Catania, e l’assessorato alla Sanità, come è avvenuto l’estate scorsa, per far fronte alle esigenze dei nostri operatori, i quali svolgendo un lavoro notturno, avevano difficoltà a recarsi presso gli hub vaccinali, abbiamo nuovamente organizzato un servizio specifico all’interno della stessa struttura. Ieri sono state somministrate circa un centinaio di vaccinazioni soprattutto terze dosi e anche qualche prima dose ai figli dei nostri operatori e questo penso che sia un dato importante perché vi è una risposta positiva alla vaccinazione”. A parlare è il Presidente del Maas, dottor Emanuele Zappia che commenta ancora: “Proprio qualche settimana fa, inoltre, è stato allestito un hub per effettuare gli screening, con risultati ad oggi che hanno superato anche le nostre aspettative, dando così un servizio importante alla nostra città. Un 'Drive In' organizzato in maniera tale che non si formassero lunghe code al di fuori della struttura, con tempi di attesa non troppo prolungati e che non incidesse sull’attività degli operatori del mercato”.