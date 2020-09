Patto per Catania, la commissione consiliare sollecita “via di fuga” per il Maas

Inserire con priorità nella nuova programmazione delle opere comunitarie del Patto per Catania, il progetto per realizzare una strada di collegamento tra la via d’accesso al Mercato Agro Alimentare Siciliano e la grande viabilità nei pressi di Bicocca, una vera e propria via di “fuga” connessa alla tangenziale e all’asse dei servizi. Lo ha ribadito all’unanimità dei suoi componenti la commissione consiliare “Patto per Catania” presieduta da Luca Sangiorgio, nel corso dell’incontro coi vertici del consorzio che gestisce il Maas che si è svolto a palazzo degli Elefanti, a cui ha partecipato anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione.

"C’è anche l’intesa con l’Amministrazione comunale - ha spiegato Sangiorgio - per risolvere una questione importante per lo sviluppo commerciale dell’indotto produttivo di Catania e della Sicilia orientale, Auspichiamo tempi brevi perché attualmente la situazione viaria lascia molto a desiderare, procurando danni agli esercenti e al trasporto delle merci di un polo commerciale di notevole valenza. Esiste già progetto che va reso definitivo e dopo la riprogrammazione dei fondi avviare le procedure di gara”. “Abbiamo registrato – ha detto il presidente del cda del Maas, Emanuele Zappia - un forte interessamento da parte di tutti i componenti della commissione consiliare “Patto per Catania”, alla problematica considerato che stiamo parlando di un sito che è diventato ormai il cuore pulsante di una importante parte dell’economia siciliana. C’è grande determinazione da parte di tutti ad agire in tempi brevi per realizzare quest'opera, che è strategica per la messa in sicurezza di tutta l’area”.