Scoperto deposito abusivo di bombole: madre e figlia aggrediscono i poliziotti intervenuti

La scorsa settimana, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato una donna di 36 anni, ritenuta responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; insieme all’arrestata, è stata denunciata la figlia minorenne, responsabile degli stessi motivi. La triste vicenda scaturisce dall’intervento effettuato dai poliziotti del Commissariato, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta sul 112, per una fuga di gas in garage di un edificio della cittadina adranita. Gli agenti, si sono immediatamente recati sul posto, dove hanno iniziato le attività di tutela della incolumità pubblica, procedendo a verificare la sussistenza del pericolo e mettere in sicurezza i luoghi. In effetti, è stata subito riscontrata la presenza di un deposito abusivo di bombole di gas per uso domestico. Nel corso dell’intervento, però, la donna – che, tuttavia, non è risultata essere la responsabile del deposito abusivo – ha iniziato a interferire con le operazioni di accertamento e quindi, invitata a mostrare i documenti di identità, per tutta risposta ha iniziato a inveire contro gli agenti con frasi ingiuriose e proferendo nei confronti di questi ultimi anche minacce di morte. Sollecitata a seguire gli operatori in Commissariato per le necessarie attività di identificazione, la donna ha opposto un'attiva resistenza, scalciando e sferrando pugni all'indirizzo degli operatori stessi, danneggiando anche l'abitacolo dell'auto di servizio. Analogamente, la figlia diciassettenne, nel tentativo di "liberare" la madre, ha spintonato più volte gli agenti di polizia, sferrando calci e pugni. Il magistrato di turno, ha disposto l'immediata liberazione della donna, ritenendo di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive nei confronti di essa. La 17enne è stata deferita alla Procura della Repubblica per i Minorenni. Il deposito è stato messo in sicurezza dai Vigili del fuoco e posto sotto sequestro dai poliziotti che ne hanno verificato carenze sotto il profilo penale. Sequestrato anche tutto il materiale rinvenuto al suo interno, precisamente novantasette bombole per il gas di varie marche e capienza.