Mafia, sequestrati oltre 10 milioni di beni a un affiliato a "Cosa Nostra" catanese

Una confisca di beni, tra quote societarie, immobili e terreni, è stata eseguita dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza di Padova, in seguito ad accertamenti patrimoniali a carico di un mafioso legato a un clan catanese di "Cosa nostra", per un valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Il provvedimento, non definitivo, ha portato alla confisca le quote di 17 società di capitale, 13 edifici e tre terreni nelle province di Belluno, Milano, Venezia e Vicenza, più tre automobili, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, affidati all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Venezia. Le indagini svolte dalla Polizia anticrimine di Padova e dalla Compagnia Gdf di Este (Padova), hanno riguardato un uomo condannato definitivamente dalla Corte di Appello di Catania nel dicembre 2022, per associazione di tipo mafioso, e un'ulteriore, recente condanna a Rovigo, confermata in Appello a Venezia, per i reati di associazione per delinquere e truffa.