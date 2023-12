Sebastiano Ercolano voleva uccidere un membro dei "Cappello-Bonaccorsi" dopo una lite finita a pistolettate

I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito su disposizione della Procura etnea nove fermi di indiziato di delitto, nelle province di Catania e Agrigento, alcuni dei quali destinati a persone legate anche da vincoli di parentela a esponenti di vertice della famiglia "Santapaola-Ercolano". Contestati nell'operazione "Leonidi" i reati di associazione di tipo mafioso, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione e porto illegale d'arma da fuoco, con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attivita' del clan di appartenenza.

Il clan Santapaola cercava di riorganizzarsi

L'indagine attesta il tentativo degli indagati di riorganizzare l'assetto dei santapaoliani, in quanto la struttura della loro cosca nel tempo è stata duramente colpita dall'azione repressiva della magistratura e delle forze di polizia. E' stato anche sventato l' omicidio di Pietro Gagliano che, nelle conversazioni intercettate, era indicato come appartenente al contrapposto clan "Cappello - Bonaccorsi" che sarebbe dovuto essere eliminato da alcuni personaggi di spicco dei rivali "Santapaola-Ercolano".

Uccidere Pietro Gagliano per "lavare" l'affronto subito dai Santapaola

Il progetto dell'omicidio di Pietro Gagliano, ritenuto membro del clan "Cappello-Bonaccorsi", sarebbe la conseguenza di quanto accaduto la sera del 21 ottobre 2023 nella zona del "Passereddu" di San Cristoforo. Dopo una discussione molto accesa, Gagliano avrebbe esploso 4 pallottole contro alcuni santapaoliani. Due di questi, rimasti illesi, si sarebbero subito attivati per pianificare una vendetta armata allo scopo di punire l’affronto subito, nonostante le indicazioni contrarie di altri membri della stessa organizzazione.

Chi è Sebastiano Ercolano e perchè voleva acquistare potere

Emblematico in questo contesto il ruolo di Sebastiano Ercolano. Per capire di chi si tratta è necessario fare una breve premessa. Suo padre si chiama Mario Ercolano, condannato all’ergastolo per omicidio. Sebastiano è quindi nipote di Aldo Ercolano, anche lui detenuto con una condanna per associazione mafiosa emessa in seguito al processo nato dall’operazione "Dionisio"). Entrambi i fratelli, Mario ed Aldo, sono cugini del più noto boss Aldo Ercolano, detenuto all’ergastolo per l’omicidio del giornalista Giuseppe Fava, ucciso il 5 gennaio del 1984, ed a sua volta figlio di Giuseppe Ercolano, sposato con Grazia Santapaola, che è sorella di Nitto Santapaola, capo storico della famiglia omonima.

La pianificazione dell'omicidio: il sopralluogo e l'alibi della discoteca

Tornando alle indagini, Sebastiano Ercolano, per lavare l’affronto subito e riaffermare la credibilità della famiglia di Cosa Nostra etnea, sarebbe stato uno degli ideatori ed organizzatori del progetto, spingendosi sino ad effettuare un sopralluogo presso l’immobile in cui si era rifugiato dopo i fatti Pietro Gagliano, allo scopo di valutare in prima persona la migliore strategia per eliminarlo riuscendo anche, in tempi brevissimi, a fuggire via ed eliminare le tracce di residui d' arma. Infine, si sarebbe dovuto recare presso un locale notturno per precostituirsi un alibi.

I modi spregiudicati e violenti della "nuova mafia"

Secondo gli inquirenti, il giovane Sebastiano Ercolano avrebbe quindi cercato di prendere le redini dell’associazione, sempre più concentrata a reperire sia le risorse finanziarie derivanti per lo più dall’attività di spaccio di ingenti quantità di cocaina, hashish e marijuana, sia le armi necessarie a rafforzare la capacità d’intimidazione e a contrastare le famiglie rivali. Tanto che la Procura definisce "allarmante" il numero di armi nella disponibilità degli indagati, e la loro la capacità di trovarne, da fonti ovviamente illecite e comuni ad altri clan, sempre di nuove e più performanti. Nel corso dell’indagine più volte è emersa una netta distinzione tra l’azione della "vecchia mafia" e l'indirizzo preso dalla "mafia giovane", con modi più spregiudicati, "avvezza alla esibizione di status symbol sui social - si legge nella nota della Procura di Catania - e alla vita gaudente".È emersa in questo contesto la posizione di Davide Enrico Finocchiaro, ritenuto essere l'attuale reggente dello storico gruppo del Villaggio Sant’Agata. Avrebbe più volte rivendicato con orgoglio la propria appartenenza a Cosa Nostra catanese, facendo anche riferimento ai tanti ergastolani, ai compagni uccisi e agli omicidi commessi da questa fazione.

Cresce la tensione e i clan comprano sempre più armi

Le attività investigative hanno monitorato anche le interazioni tra vari gruppi della famiglia di Cosa Nostra etnea ed i contatti con i clan antagonisti, rivelando in più momenti gravi fibrillazioni caratterizzate anche da una vera e proproa "corsa alle armi". Proprio a margine di alcuni di questi momenti di fibrillazione, gli inquirenti hanno avuto conferma dei loro sospetti tramite delle attività di riscontro e controllo. Il 19 ottobre del 2022, i carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato un 35enne pregiudicato appartenente al gruppo Nizza dei "Santapaola-Ercolano", dopo averlo fermato in viale Moncada, a Librino, con un revolver "Franchi", con caricatore inserito e 9 colpi calibro 38 special all’interno, nascosto nella cinta dei pantaloni. Nello stesso contesto, veniva poi effettuata una perquisizione all’interno di un locale destinato alla raccolta dei terminali della rete fognaria di due scale di una stessa palazzina, in cui erano stati nascosti 5 fucili da caccia, di cui tre a "canne mozze", una pistola mitragliatrice di provenienza cecoslovacca, una pistola "Glock" modificata, 352 munizioni di vaio calibro, circa 6 chilogrammi di hashish suddiviso in panetti, un giubbotto antiproiettili, un lampeggiante blu per auto, vari kit per la pulizia delle armi e svariato materiale per camuffare i connotati, tra cui scaldacollo e guanti in pile.

La cocaina venduta agli agrigentini

Più recentemente, il 20 novembre scorso, i carabinieri hanno tratto in arresto due persone con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale durante un inseguimento nel territorio di Canicattì, in provincia di Agrigento. Avevano acquistato circa un'ora prima un chilo di cocaina nel capoluogo etneo, consegnando il denaro da alcuni dei destinatari del decreto di fermo eseguito oggi. I 9 destinatari della misura sono stati rintracciati e condotti presso gli istituti penitenziari catanesi.